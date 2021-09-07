Мюнхен, Германия, 7 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Китайская компания XEV представила на автосалоне IAA в Мюнхене (Германия) компактный электрокар YoYo. Об этом сообщает издание Carscoops.

Carscoops XEV YoYo

Детали для миниатюрного хетчбэка YoYo были напечатаны на 3D-принтере. Ещё одной отличительной особенностью электрокара стали сменные аккумуляторы.

Компактный городской электрокар длиной около двух метров получил аккумуляторную батарею на 10,3 кВтч. По информации автопроизводителя, заряда батареи хватает, чтобы проехать 150 км.

При этом аккумулятор настолько мал, что его можно легко заменить в дороге. Это станет главным преимуществом данной модели, поскольку в таком случае не придется тратить время на зарядку.

Представители XEV рассказали на выставке, что установят стенды Battery Xchange на ряде сервисных станций ENI по всей Европе, чтобы владельцы YoYo могли легко поменять свои батареи.

Ранее израильская компания City Transformer представила в Мюнхене одноименный электрокар-трансформер, ширина которого может уменьшаться до одного метра.

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