Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В День памяти жертв блокады Ленинграда, который отмечается 8 сентября, в наземном общественном транспорте и метрополитене Санкт-Петербурга ветераны и блокадники получат право бесплатного проезда, сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус в Петербурге

В этот день бесплатно пользоваться городским общественным транспортом смогут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, граждане, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

«Воспользоваться бесплатным проездом ветераны могут независимо от гражданства и места жительства, при предъявлении соответствующих удостоверений», — уточнили в городском комитете по транспорту.

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Напомним, 8 сентября в 12:00 мск на всей территории Петербурга в память о защитниках города и жителях блокадного Ленинграда, погибших и умерших в годы блокады, будет объявлена общегородская минута молчания с использованием системы оповещения. В это время будут включены громкоговорители, по которым будет транслироваться текст в память о мужестве и героизме ленинградцев и удары метронома.

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8 сентября 1941 года нацистские войска замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. Блокада продолжалась до 27 января 1944 года. Её жертвами стали сотни тысяч мирных жителей города и Ленинградской области.