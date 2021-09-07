Москва, 7 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Власти Москвы установят в столице порядка 500 дорожных камер, которые будут отслеживать наличие ОСАГО и технического осмотра у автомобилистов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные столичного ЦОДД.

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Отмечается, что помимо стандартных функций, новые комплексы будут выявлять нарушения среди мотоциклистов, в том числе опасные маневры между полосами и несоблюдение правил ношения шлемов.

Также камеры будут проверять соблюдение правил парковки и фиксировать поворот или разворот не из крайнего ряда. Нововведение также поможет выявлять нарушения при перевозке грузов и правила буксировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ГИБДД и Росгвардия для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушителей правил дорожного движения стали использовать в 17 российских регионах дроны.

Так, беспилотники применяются в Москве, Татарии, Удмуртии, Адыгее, Бурятии, Ингушетии, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, а также Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

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