Киселёвск, Кемеровская область, 7 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Киселёвске Кемеровской области завершились масштабные поиски двух десятилетних девочек. Вероятнее всего, они стали жертвами сексуального маньяка.

Жестокое обращение с детьми

Накануне, 6 сентября, М. и Т. ушли в школу и не вернулись. На одной из камер наружного наблюдения видно, как школьницы с ранцами выходят из магазина в сопровождении мужчины. По словам одного продавцов, этот посетитель набрал полную тележку вкусностей, а дети называли его «дядей Витей.

В поисках участвовали не только полицейские с собаками, но и волонтеры. На причастность к пропаже школьниц проверяли нескольких человек. Среди них — 41-летний Виктор П., ранее судимый за насильственные действия сексуального характера в отношении подростка.

Он признался изнасиловал и задушил детей. Место убийства мужчина показал сам, пишут Baza и Lshot.