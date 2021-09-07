Москва, 7 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Одной из причин очередного роста стоимости биткоина могли стать планы властей Индии признать криптовалюты товаром. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Биткоин

«К серьезным новостям рынка криптовалют, способных повлиять на их стоимость, можно отнести планы Индии принять законопроект, по которому криптовалюта может быть признана товаром, — сказала Левашенко. — Индия является крупным рынком с точки зрения количества инвесторов в криптовалюты, а также майнинговой деятельности. Например, по оценкам аналитической компании Chainalysis, общие инвестиции Индии в криптовалюту выросли с 923 миллионов до почти 6,6 миллиардов долларов примерно за год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к концу 2021 года цена биткоина может упасть до 5−10 тысяч долларов.