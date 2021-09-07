Киев, 7 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В повестке предполагаемой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обязательно будет тема Крыма, считает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил 7 сентября в эфире телеканала «1+1».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

По словам Кулебы, российские руководители «уже торгуются» за содержание переговоров, хотя раньше видение Москвы и Киева относительно встречи категорически не совпадало. Саммит «Крымская платформа» показал, что Украина никогда не забудет про Крым и не пойдёт на компромиссы, добавил он.

«Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», — сказал Кулеба.

При этом украинский министр обвинил Россию в желании «соскочить» с планирования встречи президентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что Россия и Украина не отвергают возможность переговоров своих лидеров, но пока далеки от конкретной повестки дня такой встречи.

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