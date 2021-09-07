Сантьяго, , 10:49 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера совершит короткий визит в Испанию, отложенный ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Prensa Latina.

Себастьян Пиньера Prensa.presidencia.cl

Чилийский президент встретится с королем Испании Филиппом VI, затем с главой правительства страны Педро Санчесом, а после этого он пообедает с монархом во Дворце Сарсуэлла — официальной резиденции королевской семьи.

Пиньера, который ранее уже совершил визит в Великобританию, Италию и Францию, стремится возродить процедуру заключения соглашения своей страны с Евросоюзом, которая замедлилась по нескольким причинам, включая протесты 2018 года.

Изначально визит Пиньеры в Испанию был запланирован на июнь 2020 года, однако пандемия коронавируса помешала этим планам.

Президент Чили уже поговорил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по поводу соглашения с ЕС и обязательств по изменению климата, и, как сообщается, он также обсудит эти темы с Санчесом и Филиппом VI.