Москва, 7 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Некоторые ограничительные меры, принимаемые властями РФ, вынуждают граждан соглашаться на получение заработной платы «в конверте». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала информацию о том, что треть жителей РФ готовы получать заработную плату «в конверте».

eFile989 «Серая» зарплата

«Если сравнивать численность работников, получающих зарплату в конвертах, в 2020—2021 годы с 2009 годом, то можно отметить положительную тенденцию сокращения таких зарплат, — сказала Иванова-Швец. — Но их численность все еще очень велика, что является негативным явлением для экономики. В периоды кризиса количество тех, кто получает неофициальную заработную плату, растёт, а при стабилизации ситуации — сокращается. На это влияет несколько факторов. В условиях кризиса граждане боятся остаться без средств к существованию и стараются закрепиться на рабочем месте любыми способами и на любых условиях».

В свою очередь, работодатели, как пояснила эксперт, боятся снижения прибыли и стараются таким способом сократить расходы.

«Государство должно предлагать не только карательные меры, но и серьёзную разъяснительную работу, социальную рекламу, экономические меры для легализации трудовых отношений, — сказала Иванова-Швец. — На такую ситуацию влияют некоторые ограничения, принятые государством. Например, отмена индексации пенсий работающим пенсионерам привела к тому, что некоторая часть работающих пенсионеров «ушла в тень». Это наблюдается и среди лиц, получающих различные социальные выплаты и доплаты. Они боятся, что официальная заработная плата может привести к росту доходов, и все выплаты от государства отменятся».

Также, как подчеркнула Иванова-Швец, среди лиц, предпочитающих получать заработную плату в конверте, больше мужчин.

«Это объясняется тем, что некоторые пытаются [таким образом] уйти от выплат алиментов», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 39% жителей России согласны устроиться на работу и получать зарплату «в конверте».