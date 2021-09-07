Москва, 7 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Во вторник, 7 сентября, в столице России ожидается преимущественно облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +11… +13 °C. Об этом 7 сентября рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в соцсети Facebook.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дождь в Москве

«Сегодня, 7 сентября, на погоду столицы окажет влияние теплый атмосферный фронт, связанный с далеким, приближающимся с северо-запада, циклоном. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди, что ограничит приток солнечного тепла», — говорится в сообщении синоптика.

Также он уточнил, что температура воздуха в Москве составит +11… +13 °C, а в Московской области — +9… +14 °C.

При этом Леус добавил, что ветер западный, порывистый будет дуть со скоростью 5−10 м/с, а атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице России заканчивается период холодной погоды и к концу недели может начаться бабье лето.