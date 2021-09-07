Уфа, 7 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Трех жителей Башкирии осудили за мошенничество под видом продажи автомобилей в Уфе. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

В суде было установлено, что с 2015 года по 2019 год 32-летний фигурант уголовного дела предлагал своим приятелям помощь в покупке автомобилей, которые находились в аресте, по ценам намного меньше средней рыночной цены.

«Свою возможность мужчина объяснял родственницей, которая якобы работала в ТУ Росимущества в РБ и могла обеспечить победу на аукционе по реализации транспортных средств. В действительности подсудимый не состоял в родственных связях с сотрудником вышеуказанного ведомства и не обладал какими-либо полномочиями», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для совершения одного эпизода преступления обвиняемый привлек свою супругу и приятеля: они сыграли по телефону роль благодарного покупателя и родственницы.

Сообщается, что от действий фигурантов уголовного дела пострадали семь человек, а общая сумма причиненного ущерба составила свыше 2,3 млн рублей.

По данным фактам в отношении трех жителей Кармаскалинского района было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и покушения на мошенничество. Свою вину обвиняемые супруги не признали, а их приятель раскаялся в содеянном.

Суд приговорил основного фигуранта уголовного дела к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, два подельника были приговорены от трех до трех лет четырех месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками на три года. Кроме этого был взыскан причиненный вред.