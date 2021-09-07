Москва, 7 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. С начала 2021 года в России сократилось количество граждан иностранных государств, которым был запрещён въезд на территорию РФ. Согласно статистическим сведениям по миграционной ситуации МВД РФ, этот показатель за семь месяцев текущего года % по сравнению с прошлым годом снизился на 6%.

Цитата из т/с «Наша Russia». авт. Г. Ю. Мартиросян, С.С. Слепаков, М.Г. Пежемский. 2006. Россия Водители-иностранцы

Читайте также: Названы частые причины для отказа иностранцам во въезде в Россию

Так, решения о запрете въезда в Россию с января по июль 2021 года были приняты в отношении 113 тыс. 833 иностранцев и лиц без гражданства. Для сравнения: в 2020 году таких решений было принято 121 тыс. 157, пишет ТАСС. В июле МВД запретило въезд 14 тыс. мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее частой причиной закрытия въезда для иностранных граждан является совершение административных правонарушений. В частности, нарушение иностранцами установленных сроков временного нахождения в стране в период предыдущего пребывания в ней. Всего же существует 22 оснований для временного запрета на въезд в Россию иностранцам.