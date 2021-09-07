Киев, , 11:02 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал депутатов Верховной рады и других политиков не заниматься «демотивацией» и не критиковать военное соглашение с США. касательно стратегических основ оборонного партнерства.

Оккупационные силы США на Украине Цуканов М.В

Об этом он сказал вечером 6 сентября в эфире украинского телевидения. Кулеба пожаловался, что на Украине уже «сто раз» оборонную сделку между Украиной и США назвали обычным рамочным соглашением или даже протоколом о намерениях.

«Это не отменит того факта, что в документе очень четко зафиксировано, по каким направлениям будет двигаться дальнейшее военно-техническое сотрудничество между Украиной и США», — сказал глава МИД.

ИА REGNUMнапоминает, что 1 сентября Зеленский заявил, что министр обороны США Ллойд Остиннамерен в скором времени осуществить визит на Украину, чтобы конкретизировать планы военного сотрудничества между странами. До этого между Киевом и Вашингтоном было подписано военное соглашение, как заявлено, «определяющее новый этап сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности».

В Киеве рассчитывают, что по итогам переговоров смогут выйти на договоренности и в отношении различных видов оборонного летального и нелетального оборудования.