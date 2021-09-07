Москва, 7 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. После первоначальных попыток снижения на утренних торгах 6 сентября, нефть оттолкнулась от зоны $71,50 за баррель и завершила торги немногим выше уровня $72 с символическим приростом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 7 сентября, нефть марки Brent демонстрирует восходящий уклон, но движения в целом пока носят сдержанный характер.

Во многом низкая торговая активность обусловлена празднованием Дня труда в США, в честь которого площадки Уолл-стрит не торговались в понедельник.

Отыграв новость о резком снижении саудитами октябрьских отпускных цен для азиатских покупателей, нефть стабилизировалась в относительно тесном диапазоне.

Теперь вопрос в том, в каком направлении Brent выйдет из сформировавшегося с прошлой недели канала.

С одной стороны, техническая картина не предполагает провалов. С другой, по мере восстановления добычи в Мексиканском заливе настроения на рынке могут ухудшиться, что чревато возвращением цен под отметку $70.

На более долгосрочном горизонте перспективы нефти будут зависеть от эпидемиологической обстановки в мире и сигналов от Центробанков, которые в свою очередь будут задавать тон рисковым активам в целом», — считает эксперт.

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