Киселёвск, Кемеровская область, 7 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения в кузбасском Киселёвске двух десятилетних школьниц, взято прокуратурой на контроль. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

(сс) tolmacho Дети

Напомним, что накануне утром, 6 сентября, две десятилетних девочки не вернулись домой из школы. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Киселёвске двух десятилетних девочек было возбуждено уголовное дело.