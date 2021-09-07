Москва, 7 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2021 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» более, чем в полтора раза нарастили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом 7 сентября сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Электроника

В общей сложности резиденты технополиса за полгода произвели товаров и услуг на сумму 10,2 млрд рублей, отметил чиновник.

«Это в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и в два раза превышает показатель первого полугодия 2019 года», — сказал Ефимов.

Большая часть продукции — 56%, пришлась на кластер микроэлектроники, оптики и робототехники. В тройку лидеров, помимо этого, вошли предприятия информационно-коммуникационных технологий, а также фармацевтического и медицинского кластера.