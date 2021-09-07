Чебоксары, 7 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют расширить сеть платных муниципальных парковок. В настоящее время изучается 45 площадок, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Cap.ru Потенциальные места платных парковок в Чебоксарах

В настоящее время в городе работают 25 платных парковок, рассчитанных на 774 машино-места. Власти планируют увеличить число площадных площадок, при этом заверяя, что «платных парковок будет больше, если горожане согласны».

В сентябре чиновники изучат загруженность парковок. По словам председателя горкоимущества Чебоксар Юрия Васильева, планируется обследовать 45 площадок, в том числе особое внимание будет уделено местам у крупных торговых центов: «Шупашкара», «Меридиана», МТВ-центра.

В мэрии напоминают, что на действующих платных парковках, кроме двух территорий у Красной площади, за первый час плата не взимается, затем стоимость составляет от десяти до тридцати рублей в час. Также есть абонементы.

По данным администрации, в январе — июле 2021 года в бюджет за использование парковок поступило 819 тыс. рублей (в январе — июле 2021 году — 403 тыс. рублей), при этом начислено более 4,7 млн рублей штрафов за нарушение правил платной парковки.

Cap.ru Действующие платные парковки в Чебоксарах

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме внесён законопроект о праве на бесплатную парковку для автомобилей многодетных семей по всей России. На 1 января 2020 года в России насчитывалось 1,87 млн многодетных семей.

Подробнее:Законопроект о бесплатной парковке для многодетных внесен в Госдуму