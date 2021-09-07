Владикавказ, 7 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Северной Осетии претерпит изменения структура правительства. Её сделают менее раздутой и более рабочей. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меняйло в ходе рабочего совещания 6 сентября.

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По его словам, изменения должны коснуться министерства ЖКХ, топлива и энергетики, министерства строительства и архитектуры, министерства промышленности и транспорта, а также комитета дорожного хозяйства.

«Любой орган исполнительной власти строится под конкретные задачи. Если определены задачи, исходя из этого и нужно строить штатную структуру ведомства. Структура, в которой сегодня находится минпром — нерабочая, задачи там противоположно разные», — прокомментировал Меняйло.

Он подчеркнул, что у министерств изменится объем полномочий, будут приняты и новые кадровые решения. Поручение о создании новой структуры правительства врио главы Северной Осетии отдал руководителю своей администрации Ибрагиму Гобееву.