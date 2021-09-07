Пермь, 7 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Мотовилихинском районе Перми ненормативное содержание площадок для мусора вылилось в административные наказания. Общий объем штрафов составил свыше 1 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные баки

С начала года по результатам мониторинга состояния мусорных баков возбуждено 408 административных производств. В отношении юридических и должностных лиц выписано 150 штрафов, вынесено 194 устных замечаний и 56 предупреждений.

Чиновники подчеркнули, что именно на управляющие организации возложена обязанность по контролю нормативного содержания мест накопления твёрдых коммунальных отходов, своевременного вывоза мусора, а также по проведению дератизациии на территории контейнерных площадок.