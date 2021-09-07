Москва, 7 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Сегодня, 7 сентября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно негативную динамику, теряя 0,17%, и закрепляясь выше отметки в 73,10 за американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Минфин

«Стоит отметить, что рубль снижается уже второй день подряд, 6 сентября, российская валюта потеряла 0,42%.

Причем происходит это, без особых внешних триггеров и при нейтральной динамике доллара США к корзине валют стран G7 с начала этой недели.

Так что разумно искать причины слабости рубля среди внутренних факторов, наиболее подходящим, выглядит только один из них, это объявленное увеличение покупок валюты Минфином России в рамках бюджетного правила.

Согласно заявлению, в период с 7 сентября по 6 октября ежедневно будет приобретаться иностранной валюты на 14,9 млрд рублей, хотя ранее объем интервенций составлял 14,4 млрд рублей.

С учетом того, что важных макроэкономических событий на сегодня не запланировано, можно ожидать, что давление на рубль от наращивания объема покупок иностранной валюты Минфином России сохранится в течении всего дня.

Техническая картина подтверждает негативный взгляд на рубль, курс российской валюты к доллару США в предыдущие дни оттолкнулся от нижней границы торгового коридора 72,90−73,70 и направляется к верхней границе.

Так что основной вопрос лишь в том, сколько рубль успеет потерять именно 6 сентября», — считает эксперт.

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