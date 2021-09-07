Астрахань, , 10:37 — REGNUM Боевые пуски ракет с точностью в 100% осуществили в ходе первых учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области боевые расчеты зенитного ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) после перевооружения на новые зенитные ракетные комплексы Бук-М3. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ЦВО.

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«Расчеты ЗРК Бук-М3 выполнили боевые пуски двух типов ракет и уничтожили высокоскоростные маневренные средства воздушного нападения «противника». В качестве целей были использованы ракеты-мишени «Саман», осуществлявшие подлет с различных направление и высот на скорости около 1 тыс. км/ч», — говорится в сообщении.

Также указывается, что расчеты зенитного ракетного соединения ЦВО выполнили огневые задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия на «отлично».

"Каждая ракета поразила мишень на удалении от 35 до 65 км от охраняемых объектов», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что перед этим расчеты зенитной ракетной бригады передислоцировались из Алтайского края в Астраханскую область на расстояние свыше 4 тыс. км. После этого они заступили на боевое дежурство и отразили авиационный налет «противника», при этом выполнив более 100 электронных пусков по цифровым и реальным целям — самолетам-разведчикам, истребителям, бомбардировщикам и ударным вертолетам условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Нижегородскую область для участия в совместных стратегических российско-белорусских учениях «Запад-2021» прибыли иностранные военнослужащие из семи стран.