Киев, 7 сентября 2021, 10:37 — REGNUM Украина нуждается не в американской, а в собственной системе противоракетной обороны (ПРО), заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.
Кулеба добавил, что «противовоздушная и противоракетная оборона — это ключевые «дыры», которые необходимо заполнять».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что планы по оказанию военной помощи Киеву со стороны США должны послужить сигналом для России.
По его словам, речь идет о договоренностях, достигнутых украинским президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом в ходе их встречи в Вашингтоне.
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