Киев, , 10:37 — REGNUM Украина нуждается не в американской, а в собственной системе противоракетной обороны (ПРО), заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

США и Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская система ПРО. И эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов, есть другие страны, которые владеют ею, и мы ведем переговоры о доступе к ней», — сказал он.

Кулеба добавил, что «противовоздушная и противоракетная оборона — это ключевые «дыры», которые необходимо заполнять».

«И мы сейчас над ними очень предметно работаем», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что планы по оказанию военной помощи Киеву со стороны США должны послужить сигналом для России.

По его словам, речь идет о договоренностях, достигнутых украинским президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом в ходе их встречи в Вашингтоне.

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