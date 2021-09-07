На Украине заявили о незаинтересованности в американской системе ПРО
Киев, 7 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Украина нуждается не в американской, а в собственной системе противоракетной обороны (ПРО), заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.
(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine
США и Украина
«Нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская система ПРО. И эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов, есть другие страны, которые владеют ею, и мы ведем переговоры о доступе к ней», — сказал он.
Кулеба добавил, что «противовоздушная и противоракетная оборона — это ключевые «дыры», которые необходимо заполнять».
«И мы сейчас над ними очень предметно работаем», — подытожил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что планы по оказанию военной помощи Киеву со стороны США должны послужить сигналом для России.
По его словам, речь идет о договоренностях, достигнутых украинским президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом в ходе их встречи в Вашингтоне.
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