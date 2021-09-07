Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Аудиторы Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга (КСП) начали плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Cornwelljackson.com Аудитор

Одновременно проверяется и подведомственное комитету городское казённое учреждение «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности КГИОП и Дирекции за 2019−2021 годы», — сообщили 7 сентября в пресс-службе КСП.

Там напомнили, что в 2019 году из бюджета Санкт-Петербурга КГИОП получил 2,9 млрд рублей, в 2020 — 2,6 млрд рублей, на 2021 год плановый показатель также составляет 2,6 млрд рублей. В 2019 году КГИОП и Дирекция выполнили 242 мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, в 2020 году — 193 мероприятия.

Проверка комитета аудиторами КСП завершится 29 октября 2021 года.

КГИОП — структурное подразделение правительства Санкт‑Петербурга, созданное для проведения государственной политики и осуществления государственного управления в сфере охраны и использования памятников истории и культуры, а также для координации деятельности в этой сфере территориальных и иных отраслевых органов администрации Санкт‑Петербурга. Возглавляет комитет Сергей Макаров.