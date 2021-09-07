Фаэнца, Италия, 7 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Команда «Формулы-1» «Альфа Таури» продлила контракты с пилотами Пьером Гасли и Юки Цунодой. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба команды.

Morio «Формула-1»

Отмечается, что оба гонщика будут выступать за «Альфа Таури» в 2022 году.

Гасли выступает в «Формуле-1» с 2017 года. 25-летний французский пилот один раз выигрывал гонку — Гран-при Италии в 2020 году.

Для Цуноды нынешний сезон является дебютным. Лучшим результатом 21-летнего японского пилота является шестое место на Гран-при Венгрии.

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