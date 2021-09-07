Душанбе, , 10:44 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал военнослужащих повысить боевую готовность на фоне нестабильной обстановки в регионе. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон Kremlin.ru

Рахмон выступил на военном параде в честь 30-летия независимости Таджикистана. По его словам, в регионе и ряде стран обстановка может обостриться и стать более напряжённой, на это указывают прогнозы.

В регионе и мире, добавил глава Таджикистана, расширяют свою деятельность террористические, экстремистские и радикальные организации, нарастают межрелигиозные конфликты и киберпреступность, усиливается незаконный оборот наркотиков и оружия.

«В этих условиях руководству вооруженных сил, правоохранительных органов и особенно Пограничных войск необходимо осуществлять все необходимые меры для обеспечения охраны государственной границы, общественной и государственной безопасности, мирной жизни народа и поддержания на высоком уровне боеготовности воинских частей и подразделений», — подчеркнул Рахмон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане, предположительно, находится вице-президент АфганистанаАмрулла Салех, покинувший северную афганскую провинцию Панджшер. Ранее онобъявил себя и.о. президента страны.

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