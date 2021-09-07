Киселёвск, Кемеровская область, 7 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Для установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Киселёвске двух десятилетних девочек возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьница

«Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девочек, а также обстоятельств их исчезновения, — уточнили в ведомстве. — Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Кемеровской области».

По предварительной информации, накануне, 6 сентября, девочки-одноклассницы ушли в школу и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Ночью родители обратились в правоохранительные органы. На место происшествия выехала следственная группа. В настоящее время устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников.