Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировали 22,8 тыс. случаев заражения ОРВИ с 30 сентября по 5 октября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Med-instrukcia.ru Грипп

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Эпидпорог превышен на 73,4% и остаётся на уровне прошлой недели. В Богдановиче и Полевском заболеваемость выше среднеобластного уровня в полтора и более раза.

Чаще всего болеют дети до 17 лет (47% от всех заболевших). Особенно часто заболевание встречается у детей до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области началась прививочная кампания от гриппа.