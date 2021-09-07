Благовещенск, 7 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Амурской области во время фейерверка в честь Дня основания посёлка Архара и Архаринского района пострадала девушка. Один из залпов упал в толпу, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Фейерверк

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ЧП произошло 5 сентября. Огненный шар вместо того, чтобы взлететь в воздух, упал среди людей, рядом с коляской. Ребёнок не пострадал, а женщина 34 лет получила ожоги, обгорела её верхняя одежда. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 статья 238 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, активисты из Сочи потребовали ввести запрет на свободную продажу фейерверков и их применение частными лицами. Петиция, адресованная губернатору Краснодарского края и администрации Сочи, появилась на специализированной платформе.