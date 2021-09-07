Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Система тотального видеонаблюдения позволила свести на нет все разговоры о возможности проведения «каруселей» на выборах. Об этом в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прозрачными стали и технологии, и методы. Вы помните разговоры про «карусели»? А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики. И все вместе это привело к тому, что система стала одной из самых прозрачных в мире. Этого никто не оспорит и люди все это видят», — сказала Памфилова.

По её словам, в рамках очищения от негатива в избирательном процессе ЦИК РФ избавилась «от ряда одиозных составов комиссий в ряде регионов»: «Там, где творились форменные безобразия, мы их влияние практически минимизировали через кадровую политику, беспрецедентную цифровизацию, технологическое переоснащение».