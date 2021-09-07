Джакарта, 7 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Международный союз охраны природы объявил, что вараны с острова Комодо в Индонезии находятся под угрозой исчезновения, сообщает Republika.

Vassil Варан

По данным международного союза, изменение климата может привести к сокращению подходящей среды обитания для варанов Комодо. ЮНЕСКО также включила национальный парк Комодо в список всемирного культурного наследия.

Данные министерства окружающей среды и лесного хозяйства показывают, что в Индонезии насчитывается около 3000 варанов. Влияние изменения климата становится все более очевидным, и повышение уровня моря может иметь немедленные последствия.