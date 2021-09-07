Москва, 7 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. На российском вторичном рынке наблюдается рост спроса на подержанные машины. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

Автомобиль

В исследовании отмечается, что к росту спроса на подержанные автомобили привел дефицит новых транспортных средств. Последний вызван нехваткой электронных компонентов у автопроизводителей.

Так, с начала 2021 года по август включительно в России, по данным сервиса, вырос спрос на автомобили старше трёх лет. Рост составил 19%.

Кроме того, эксперты сервиса также зафиксировали рост покупательского интереса к машинам в возрасте от четырех до пяти лет на 14%. В некоторых российских регионах спрос возрос на подержанные автомобили сильнее. Например, в Новосибирске спрос на трехлетние машины вырос на 209%, а на 4‑ и 5-летние автомобили — на 198%.

Средняя стоимость трёхлетних автомобилей за восемь месяцев на российском вторичном рынке увеличилась на 41% в годовом сравнении. Она составила 1 129 495 рублей. Машины в возрасте от четырех до пяти лет стали дороже на 35% (850 011 рублей).

Напомним, согласно прогнозу Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), с начала осени до конца текущего года цены на автомобили в России вырастут не менее чем на 5%.

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