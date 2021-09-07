Владивосток, 7 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) — одном из крупнейших операторов морских терминалов после рокировок в списке собственников компании-акционера объявлено внеочередное собрание. 9 ноября 2021 года в рамках него планируется досрочно прекратить полномочия совета директоров и выбрать новый состав, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

New.fishport.ru Владивостокский морской рыбный порт

Инициатором данного собрания стало московское ООО «Геотэкс», в котором в августе 2021 года появились новые владельцы. В ВМРП данное юрлицо контролирует почти 52% акций.

На сегодня фирма «Геотэкс», которая по основному виду деятельности работает в сфере управления холдингами, принадлежит Дмитрию Мартынову (10% доли), сингапурской фирме «СПАРКЛЕР ХОЛДИНГЗ ПТЕ. ЛТД» (45% доли) и двум новым участникам — ООО «Тигр-инфраструктура» (более 29%) и Сергею Передрию — 15,88%. Данные последнего схожи с данными бывшего вице-губернатора Приморского края, который женат на родной сестре бывшего министра экономического развития и торговли РФ, главы Сбербанка Германа Грефа.

Компанию «Тигр-инфраструктура» приморские СМИ связывают с семьей экс-губернатора Сергея Дарькина, заместителем которого и был Передрий.

Семья экс-губернатора Дарькина скупает старейшие рыболовецкие активы?

Помимо акций ВМРП, у «Геотэкса» в активе доли в четырех компаниях Приморья, связанных с морским грузовым транспортом, перевозками и вложениями в ценные бумаги.

Напомним, в числе акционеров порта также семья Дениса Сараны, который упоминался в медиаповестке в марте 2021 года как фигурант уголовного дела об экспорте металлолома.