Саратов, 7 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Саратовская область на строительство онкологического диспансера, начатого в 2019 году, получит из федерального бюджета дополнительно 87,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

Возводимый саратовский онкодиспансер, рассчитанный на 300 посещений в смену, оборудуют 20 местами дневного пребывания пациентов и 12 койками реанимации и интенсивной терапии. На эти цели региону дополнительно выделяется 87 672,7 тыс. рублей. Общая стоимость проекта составляет около 6,5 млрд рублей.

Кроме Саратовской области, субсидии из федерального бюджета на завершение строительства медицинских учреждений поступят в Удмуртию (164,1 млн рублей) и Коми (50,1 млн рублей). В Ижевске достраивают лечебный корпус и поликлинику при республиканской клинической туберкулезной больнице. В Сыктывкаре ведется строительство республиканской инфекционной больницы. Дополнительное финансирование позволит своевременно ввести медучреждения в эксплуатацию.

ИА REGNUM напоминает, ввести в эксплуатацию саратовский онкодиспансер планируют в 2023 году.

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