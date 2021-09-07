Варшава, , 10:30 — REGNUM Председатель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире телеканала TVP Info обвинил официальный Минск в «искусственном создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе» и в «ведении гибридной войны против Варшавы».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Польшу напали. Против нашей страны белорусские власти ведут гибридную войну. Поэтому мы имеем не только право, но и обязанность обороняться. Очень жаль, что многие оппозиционные политики не понимают этого и не становятся на сторону своей страны в такой ситуации», — посетовал политик.

Дворчик также подчеркнул, что ситуация на границе может усугубиться в связи с грядущим проведением белорусско-российских военных учений «Запад — 2021».

«Мы должны учитывать, что на нашу границу может быть оказано не только миграционное, но и военное давление. Учения «Запад — 2021» будут проходить в Белоруссии возле наших границ. Поэтому надо быть готовыми к провокациям», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.