Симферополь, 7 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Подозреваемые в диверсии по подрыву газопровода в Симферопольском районе Крыма 23 августа дали признательные показания. Видео допроса опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

На видео задержанный рассказывает о своей поездке в Херсон, где он получил инструкции по подрыву газовой трубы, о передаче ему взрывного устройства и его установке.

«Мы пошли к трубе, я выкопал ножом ямку глубиной 15 сантиметров, после чего положил устройство, присыпал его землей, и мы уехали», — рассказал на допросе один из подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа на газопроводе в Симферопольском районе произошёл взрыв. 4 сентября стало известно о задержании подозреваемых в диверсии, 6 сентября суд Симферополя отправил троих фигурантов дела под арест до 4 ноября. Сегодня, 7 сентября, ЦОС ФСБ России назвал организаторов диверсии на газопроводе. По данным ведомства, взрыв был организован украинской разведкой.