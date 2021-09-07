Киселёвск, Кемеровская область, 7 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В кузбасском Киселёвске продолжается розыск двух без вести пропавших 10-летних Ульяны Дегтярь и Анастасии Феслер. Об этом ИА REGNUM сообщили врегиональном управлении МВД РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьница

Напомним, накануне, 6 сентября, девочки ушли в школу и не вернулись домой.

«Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавших школьниц. Оперативники уголовного розыска изучают и анализируют съёмки камер видеонаблюдения по возможному пути следования девочек, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей, — рассказали в ведомстве. — По указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области весь личный состав органов внутренних дел Киселёвска поднят по тревоге, на место проведения розыскных мероприятий направлено руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что перед исчезновением десятилетних школьниц из Киселёвскаи видели с незнакомым мужчиной.

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