Уфа, 7 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Меры предоставления компенсаций работникам сферы культуры, переехавшим работать в сельскую местность, одобрены в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на заседании республиканского правительства. Весной 2021 года на форуме «АРТ-Курултай» глава Башкирии Радий Хабиров объявил о запуске программы «Земский работник культуры».

«Такая программа только разрабатывается на федеральном уровне, и ее аналогов в регионах России нет. Поэтому для привлечения кадров на село, мы приняли решение в предоставлении компенсаций тем работникам, которые отправятся работать в сельскую местность. Необходимо активнее привлекать выпускников вузов и ссузов к работе на селе», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова сообщила, что в республике потребность в специалистах в сфере культуры превышает 360 человек. В первую очередь, кадровый дефицит фиксируется в детских школах искусств и сельских клубах. При этом доля работников пенсионного возраста в данной сфере составляет почти 30%.

«Меры государственной поддержки работников муниципальных учреждений культуры предполагают выдачу субсидий в виде единовременной компенсационной выплаты в размере по 500 тысяч рублей каждому в 2021 году на приобретение жилья или земельного участка. Поддержка будет оказана молодым специалистам в возрасте до 35 лет, с профильным профессиональным образованием в сфере культуры. Это работники культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев, педагоги дополнительного образования сферы культуры, которые прибыли на работу с 2018 года в сельский населенный пункт, либо город с населением до 50 тысяч человек», — приводит пресс-служба слова Шафиковой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в настоящее время в регионе также реализуются федеральные и региональные программы «Земский учитель», «Сельский тренер», «Земский доктор».