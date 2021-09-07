Кабул, , 10:27 — REGNUM Вечером 6 сентября в нескольких афганских городах состоялись акции в поддержку сил национального сопротивления северной провинции страны Панджшер, которые не подчинились захватившему в Афганистане власть радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 сентября сообщает газета Herat Times.

Афганистан Afghanistan Matters

По информации издания, акции в поддержку лидера ополченцев Ахмада Масуда, который призывал противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и против ведущих сотрудничество с радикалами властям Пакистана состоялись в Кабуле, центральной провинции Дайкунди и в городах Газни и Герат.

Кроме того, газета Afghanistan Times указывает, что в четвертом по размеру городе Афганистана Мазари-Шарифе, расположенном в северной части страны, также состоялось массовое шествие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в афганской провинции Панджшер продолжаются столкновения ополченцев с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).