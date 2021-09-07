Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Петербурга задержали мужчину, который подозревается в жестоком изнасиловании пенсионерки, совершенном три года назад. Женщина была им жестоко избита и вскоре скончалась от полученных травм. Об этом 7 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Подозреваемый в жестоком надругательстве над 67-летней пенсионеркой в Невском районе Петербурга был задержан накануне днем у дома 13/2 по проспекту Косыгина. Следователи подозревают, что именно этот 40-летний ранее неоднократно судимый петербуржец, ведущий маргинальный образ жизни, 2 октября 2017 года у дома 4 по 3-му Рабфаковскому переулку напал на 67-летнюю местную жительницу, избил и изнасиловал ее.

Пенсионерку нашли полураздетой у входа в подвал у дома в 3-м Рабфаковском переулке, где она проживала. Врачи диагностировали у потерпевшей травмы головы, живота и половых органов. Спустя неделю пострадавшая умерла в больнице. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью») и части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование с причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью»).

«Как выяснили оперативники, в тот злополучный день пенсионерка, проходя по улице, сделала замечание мужчине за то, что он справлял нужду. В ответ женщина была жестоко избита», — рассказали в ведомстве.

Задержанного подозреваемого оперативники полиции передали следователям СКР для проведения процессуальных действий.