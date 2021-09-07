Сеул, 7 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь жителям Мьянмы, испытывающим трудности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Мьянма

По их словам, размер помощи составит три миллиона долларов США.

Известно, что помощь будет предоставлена через международные организации, чтобы избежать растраты средств военным правительством.

«Мы будем оказывать помощь народу Мьянмы. Мы надеемся, что эти средства помогут жителям страны преодолеть пандемию коронавируса», — отметили в МИД Южной Кореи.

Напомним, что в марте текущего года правительство Южной Кореи приняло решение о прекращении экспорта военной продукции в Мьянму, а также пересмотре программы официальной помощи в отношении данной страны.

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