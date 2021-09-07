Тбилиси, 7 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 25 624 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1965 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 7 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 567 922 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 523 669 победили инфекцию, в том числе 3996 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 7917 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 50 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6766 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2152.

Днём ранее в Грузии после проведения 16 149 тестов выявили 1120 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 4905 человек, зарегистрировали смерть 61 пациента с COVID-19 за сутки.

Стоит отметить, что в Грузии продолжают снижаться показатели темпов распространения коронавируса. Уменьшилось число выявленных в сутки носителей SARS-CoV-2 и число пациентов в «красных зонах». Также снижается количество смертей пациентов с COVID-19.