Оренбург, 7 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В школах Оренбурга эпидобстановка оценивается как спокойная по результатам первой учебной недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Мониторинг заболеваемости в образовательных учреждениях осуществляется ежедневно.

«Первая учебная неделя позади. По её итогам ситуация по заболеваемости в школах и детских садах спокойная», — отметила начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко.

По состоянию на 6 сентября, в городских детских садах числится восемь групп, закрытых по причине COVID-19. Школьных классов, закрытых на карантин, нет.

Напомним, в Оренбургской области ежедневно выявляют более 335 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 69 519 носителей коронавируса.