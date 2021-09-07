Иркутск, 7 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Иркутской области 7 сентября в 2:13 по иркутскому времени вновь почувствовали землетрясение. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 99 километрах от населённого пункта Орлик в Бурятии. Интенсивность толчков в там составила 6 баллов. Энергетический класс — 11,8. Магнитуда — 4,3.

Zeml.info Землетрясение

В Заларинском районе Приангарья интенсивность толчков составила 2 балла, в Нижнеудинском — 3 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение интенсивностью 6,4 балла зафиксировано в Нижнеудинском районе Иркутской области накануне, 6 сентября. 23 августа эпицентр сейсмического события с интенсивностью 3−4 балла находился в районе озера Хубсугул.

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