Ярославль, 7 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Ярославле отремонтируют круг разворота для машин скорой помощи больницы имени Соловьева. Об этом рассказал депутат Госдумы России Андрей Коваленко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Коваленко в больнице им. Соловьева

«Проблема вскрылась совершенно случайно во время моего визита в больницу, — рассказал Андрей Коваленко. — В ходе разговора с медперсоналом выяснилось, что существует проблема организации подъезда и разворота для машин скорой помощи. Зачастую, когда приезжает сразу несколько машин, совершить беспрепятственный разворот просто невозможно. В этот момент теряется такое драгоценное для врачей и пациентов время. В ходе встречи с губернатором Дмитрием Мироновым было найдено решение — в ближайшее время средства будут выделены».

Ремонт будет сделан за счёт внебюджетных источников. Работы будут завершены до начала зимы.

Андрей Коваленко помог решить ещё одну давнюю проблему больницы — состояния каталок для приёмного отделения, на которых возят больных. Оборудование сильно износилось за годы службы. В больницу поступят более функциональные, удобные и безопасные для пациентов средства транспортировки.

«Нам, конечно, очень важно, что разворотный круг будет отремонтирован до начала зимы. Ведь именно в этот период движение транспорта особенно затруднено, — сообщила главный врач больницы им. Соловьёва Наталья Даниленко. — Кроме того, больнице сделали еще один не менее ценный подарок. Уже на следующей неделе в наше распоряжение поступят каталки для больных в приемное отделение. Хотелось бы поблагодарить руководство региона и лично губернатора Дмитрия Юрьевича Миронова за оперативное решение проблемы и, конечно, депутата Государственной Думы Андрея Коваленко, который смог озвучить этот вопрос на таком высоком уровне».

Стоимость новых каталок для приёмного отделения составит около трёх миллионов рублей.