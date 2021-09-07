Ульяновск, 7 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело при реализации контракта по поставке и монтажу спортивных площадок. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Мария Плотникова ИА REGNUM Спортивная площадка в спальном районе Москвы, июнь 2020

По данным надзорного ведомства, речь идёт о контракте, заключённом в 2020 году с муниципальным бюджетным учреждением «Стройзаказчик», согласно которому местный предприниматель организовал монтаж свыше 100 дворовых спортивных площадок.

«При обследовании обнаружены серьёзные конструкционные недостатки, представляющие собой, согласно заключениям специалистов, реальную угрозу жизни и здоровью детей», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области передано в суд уголовное дело по факту строительства непригодного дома для детей-сирот в Мелекесском районе. Ущерб оценён следствием в 17 млн рублей.

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