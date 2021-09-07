Пекин, 7 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Китайский оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-5−02 успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем CZ-4C. Об этом 7 сентября сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники на своей странице в соцсети WeChat.

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Уточняется, что названный космический аппарат запустили с помощью ракеты CZ-4C в 11:01 по местному времени (06:01 мск) с космодрома Тайюань, который находится в северной китайской провинции Шаньси.

Также отмечается, что это был 387-й запуск ракеты-носителя «Чанчжэн». При этом указывается, что гиперспектральный спутник Gaofen-5−02 предназначен для реализации проектов по наблюдению за окружающей средой.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября первый свой набор высокоточных и многополосных изображений Солнца передал метеорологический спутник КНР Fengyun-3E (FY-3E).