Гватемала, 7 сентября 2021, 10:16 — REGNUM Представители Конгресса Гватемалы вновь проголосовали против введения режима национального бедствия в стране, предложенного ранее президентом страны Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщает Prensa Latina.
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Предложение гватемальского президента поддержали 69 человек, против выступил 81 представитель Конгресса. Это уже вторая неудачная попытка Джамматтеи ввести в стране подобный режим.
Наиболее ожесточённым спорам подверглись пункты о необходимости введения ночного комендантского часа и выдачи карт-бланша на закупки в сфере медицины.
Представительница оппозиционной партии Winaq Соня Гутьеррес подчеркнула, что «правительство продемонстрировало полную неэффективность в борьбе с пандемией», и призвала Джамматтеи подать в отставку, если он больше не сможет противостоять текущему кризису системы здравоохранения и политическому кризису.
Представитель оппозиционной партии «Национальное единство надежды» Хайро Флорес отметил, что ресурсы, предоставленные исполнительной власти, не использовались прозрачно. Он также с иронией подчеркнул, что «мы находимся в состоянии бедствия уже полтора года».
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