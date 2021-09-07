Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Саккари Мария (Греция)

В матче четвёртого круга Саккари одержала победу над представительницей Канады Бьянкой Андрееску. Встреча продолжалась 3 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3

В четвертьфинале Саккари сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

Саккари впервые вышла в четвертьфинал US Open. Андрееску является победительницей US Open 2019 года.

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