Магнитогорск, Челябинская область, 7 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД задержали жителя Магнитогорска Челябинской области после применения табельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Пьяный водитель

Внимание на автомобиль ВАЗ-21 110 они обратили на территории Магнитогорска. Водитель не реагировал на просьбы остановиться и создавал аварийные ситуации. Машина ехала в Башкирию. Сотрудники ГИБДД сделали предупредительные выстрелы, а затем открыли огонь по колёсам. В результате водителя и пассажира задержали.

Водитель 1990 года рождения был пьян и без водительского удостоверения. А пассажир 1995 года рождения являлся владельцем автомобиля.