В калужском Обнинске стартует вакцинация против сезонного гриппа
Обнинск, Калужская область, 7 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Клинической больнице № 8 Обнинска (Калужская область) начинается полномасштабная вакцинация против сезонного гриппа, сообщает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на и. о. директора медицинского учреждения Олега Ярошенко.
Больница получила более 38 тысяч доз препарата «ФЛЮ-М» для вакцинации взрослого населения против гриппа. Привиться от сезонного гриппа жители города смогут уже с 8 сентября. Прививочная кампания от гриппа стартует во время вакцинации от COVID-19. Этой осенью две прививочные кампании — против коронавируса и сезонного гриппа — будут проходить параллельно. Пациентам важно правильно спланировать эти две процедуры. Согласно рекомендациям специалистов, к вакцинации против гриппа можно приступать не раньше, чем через 30 дней после завершения вакцинации от коронавирусной инфекции, то есть после введения второго компонента.
По данным медиков, за прошедшую неделю на территории Обнинска зарегистрировано 280 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Это на 44 случая больше, чем неделей раньше. Из заболевших — 160 взрослых и 120 детей.