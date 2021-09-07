Обнинск, Калужская область, 7 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Клинической больнице № 8 Обнинска (Калужская область) начинается полномасштабная вакцинация против сезонного гриппа, сообщает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на и. о. директора медицинского учреждения Олега Ярошенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Больница получила более 38 тысяч доз препарата «ФЛЮ-М» для вакцинации взрослого населения против гриппа. Привиться от сезонного гриппа жители города смогут уже с 8 сентября. Прививочная кампания от гриппа стартует во время вакцинации от COVID-19. Этой осенью две прививочные кампании — против коронавируса и сезонного гриппа — будут проходить параллельно. Пациентам важно правильно спланировать эти две процедуры. Согласно рекомендациям специалистов, к вакцинации против гриппа можно приступать не раньше, чем через 30 дней после завершения вакцинации от коронавирусной инфекции, то есть после введения второго компонента.

«Осень является традиционным временем сезонных вирусных инфекций, и прививка является самым надежным методом защиты от заболевания. Причем, специалисты отмечают: в период пандемии особенно актуально не допустить сочетания двух инфекций», — отметил Олег Ярошенко.

По данным медиков, за прошедшую неделю на территории Обнинска зарегистрировано 280 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Это на 44 случая больше, чем неделей раньше. Из заболевших — 160 взрослых и 120 детей.